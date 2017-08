Atletica, Filippo Tortu centra la semifinale ai mondiali di Londra

Non si presenta sui blocchi il forte quattrocentista del Botswana Isaac Makwala, mentre Tortu supera e lascia fuori dai giochi il giamaicano Warren Weir (20.60), cinque anni fa bronzo olimpico proprio su questa stessa pista. Il ragazzo di origini sarde non si cimentava sui 200 metri da due mesi esatti, da quell'8 giugno al Golden Gala di Roma dove fece palpitare lo Stadio Olimpico con un fantastico 20.34.

Il 19enne arriva in zona mista infreddolito e leggermente scontento: "Sono felice per la qualificazione, ma non al 100%: come crono mi aspettavo qualcosa di meglio. L'obiettivo però era andare in semifinale e l'ho raggiunto. Ma soprattutto sono riuscito a concentrarmi su me stesso. Mi aspettavo di uscire dalla curva davanti o insieme agli altri. Così non è stato eppure non mi sono fatto sorprendere, al contrario del Golden Gala dove mi sono irrigidito. Oggi ho continuato a correre rilassato e efficace". Nel frattempo Filippo indossa la felpa e alza il cappuccio: "Non fa di certo caldo, ma sono le temperature a cui mi piace correre; e poi lo stadio è fantastico... enorme e pieno di pubblico, ci sono anche tanti italiani, mi sono sentito un po' a casa e mi ha motivato a correre più veloce". Cosa va aggiustato in questi 200 metri? "Va tutto bene, devo solo correre più veloce!".