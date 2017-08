A Cagliari festa di sport con Giochi senza Frontiere

Dopo le precedenti edizioni di Parma e a San Felice Circeo, che hanno visto crescere progressivamente le rappresentative partecipanti, quest’anno ben 13 squadre provenienti da tutta Italia si affronteranno dal 31 Agosto al 2 Settembre presso il campo di atletica leggera R. Santoru nell’edizione sarda dal titolo “Shardana – Giochi senza tempo” in una serie di giochi divertenti e goliardici che richiamano usi, costumi e tradizioni della Sardegna per vincere l'ambito trofeo Italia Gioca, e soprattutto per divertirsi e far divertire il pubblico.

La città di Cagliari sarà protagonista di un evento unico nel suo genere: 13 squadre, 300 atleti con altrettanti accompagnatori, un’area di gioco da grandi occasioni con 3000 posti a sedere, scenografie nuragiche curate dal laboratorio Zigantes, cerimonia d’apertura con gli atleti Special Olympics, un mix esplosivo per una tre giorni all’insegna del divertimento che promuove lo sport, lo scambio culturale e l’aggregazione sociale.