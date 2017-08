Cagliari - Crotone, 18 euro per un posto in curva. 80 in tribuna

"La vendita inizierà non appena completato l'iter autorizzativo della nostra nuova casa" fa sapere la società. Intanto ecco i prezzi: in Tribuna Rossa un biglietto intero costa 80 euro, 60 ridotto e 20 euro per gli under 12. In Tribuna Blu 60 euro il biglietto intero e 45 euro quello ridotto. 20 euro per i minori di 12 anni. Nei Distinti Centrali il biglietto intero costerà 40 euro, 30 euro quello ridotto. Nei Distinti Laterali si scende a 28 euro e 18 per i ridotti. Infine assistere alla partita dalle curve costerà 18 euro.