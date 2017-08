Fantantonio, l'ennesima cassanata? "Amo la Sardegna, nel mio futuro Cagliari o Entella oppure faccio il Ds"

Da Antonio Cassano nuove parole d'amore verso la Sardegna e il Cagliari. Il 35enne 'fenomeno' di Bari Vecchia in un'intervista a tutto campo alla Gazzetta dello Sport parla del suo futuro dopo la parentesi estiva al Verona.







"Nel mio futuro Entella o Cagliari o farò il direttore sportivo" afferma Cassano. "Ora sono pronto - prosegue - portare in A l’Entella diventerebbe il mio sogno. A Cagliari invece ritroverei Tibaudi, il mio preparatore storico: lui sa come allenarmi. E poi io amo la Sardegna e la sua gente, ci vado in vacanza ogni anno. Con Giulini c’è stima e simpatia reciproca".