Il Cagliari vola a Milano, dentro i borsoni il sogno della vittoria. "Pronti a lottare per 90 minuti"

Seconda giornata di campionato, i rossoblù sardi nella tana di San Siro. Domenica 27 agosto, alle 20:45, sfida ai rossoneri lombari. "Compattezza in difesa e aggressività in attacco, pronti al duello".







CAGLIARI - C'è la sfida al Milan nella seconda giornata di campionato del Cagliari. Il match - fischio d'inizio domenica 27 agosto, alle 20:45 - non è semplice, ma i rossoblù sardi sono pronti a duellare. Ne è sicuro il mister Massimo Rastelli. "C’è disponibilità da parte del gruppo, mi stanno mettendo in difficoltà ed è questo ciò che voglio. Vedo quella determinazione e quella voglia di migliorare che fa la differenza. A Milano andiamo a giocarcela, consapevoli di affrontare una grande squadra”. Non può mancare un'analisi approfondita sugli avversari.

“I rossoneri sono propositivi e rispetto alla Juventus sono più rodati, hanno due settimane di lavoro in più e quattro partite ufficiali. Il tasso qualitativo è elevato. Ti costringono a difenderti e sono bravi a pressarti, a riconquistare il pallone e ripartire. Noi vogliamo essere bravi nelle due fasi, non rinunciatari ma restando compatti dietro e gestendo la palla sotto pressione in modo da creare situazioni pericolose. Abbiamo la nostra identità con qualche piccolo accorgimento in base all’avversario, ma solo così puoi fare buone prestazioni e di solito se fai buone prestazioni arriva il risultato”. Tra i convocati non ci sono Deiola, infortunato, e il nuovo arrivato van der Wiel, che risente di una piccola distorsione rimediata negli ultimi giorni di allenamento con il Fenerbahçe. Così Rastelli: “Si tratta di un terzino con spiccate caratteristiche offensive, di grandi doti tecniche che alza il livello qualitativo generale". E ancora: "In ritiro ho lavorato su Faragò che ha dato buone risposte ma in quella zona del campo ho giocatori duttili come Padoin che mi permettono di fare le dovute varianti: per un allenatore sono dettagli importanti”.