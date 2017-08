Pavoletti al Cagliari per 12 milioni. L'esperto: "Per i rossoblù l'acquisto più caro della storia"

Pavoletti al Cagliari. E' ormai fatta per il passaggio dell'attaccante del Napoli in rossobl¨. Da Giulini un'offerta di circa 12 milioni.







Dopo il terzino olandese Van der Wiel, presentato lunedì, a Cagliari arriva un altro importante rinforzo. E' quasi fatta per il passaggio dell'attaccante Leonardo Pavoletti in rossoblù. Il Napoli, secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, avrebbe accettato un'offerta di 10 milioni più 2 di bonus da parte del Cagliari. Pavoletti è l'acquisto che Massimo Rastelli aspettava per sostituire Marco Borriello, centravanti finito alla Spal.