Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi: ecco quelli del Cagliari

I rossoblù saranno impegnati domenica 1 ottobre nel lunch match delle 12.30 sul campo del Napoli, per la settima giornata. Quindi per il nono turno giocheranno il posticipo serale, all’Olimpico di Roma contro la Lazio (ore 20.45).

Per l’undicesima giornata Torino-Cagliari è in programma domenica 29 ottobre con inizio alle ore 20.45. Nuova partita serale stavolta in anticipo, sabato 25 novembre alle 20.45, in occasione di Cagliari-Inter, valida per la quattordicesima giornata.

Per la sedicesima giornata, Cagliari-Sampdoria si giocherà sabato 9 dicembre alle ore 18. Infine, Roma-Cagliari, diciassettesima giornata, è stata fissata per sabato 16 dicembre alle ore 20.45. Contestualmente è stato ufficializzato il programma del quarto turno di TIM Cup. Cagliari-Pordenone si giocherà martedì 28 novembre, con orario da definire.