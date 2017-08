Sardegna Arena, è fatta: via libera al nuovo stadio del Cagliari

Ora manca solamente l'ok del Comune di Cagliari e delle istituzioni sportive che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. "È una giornata storica per la società, i tifosi, la città, l’intera Isola - si legge in una nota della società rossoblù - un successo bellissimo. Non era infatti semplice riuscire a costruire uno stadio in appena quattro mesi, in tempo per permettere alla squadra di giocare un nuovo campionato di Serie A senza allontanarsi da Cagliari".

Appena il 3 maggio scorso, nell’area davanti allo stadio Sant’Elia, veniva posata la prima pietra della Sardegna Arena. Lo stadio, pezzo per pezzo, è cresciuto velocemente: prima la Main Stand, poi la Sud, quindi i Distinti ed ecco la Nord. Appena terminati gli spalti sono iniziati i lavori per la realizzazione del terreno di gioco, oltre al completamento delle opere interne alla Main Stand tra le quali spicca il percorso museale, che racconta le gesta del club e che sarà visitabile da tutti i tifosi durante la settimana. Il risultato di questi mesi di lavoro è un impianto da 16.233 posti.

“L’iter autorizzativo deve essere ancora completato - afferma il presidente rossoblù Tommaso Giulini - ma il parere positivo della Commissione Provinciale di Vigilanza è un passaggio fondamentale per trasformare il sogno della Sardegna Arena in realtà. Sono stati mesi difficili, di lavoro duro e ininterrotto".