Cagliari, calciomercato chiuso: Cop va in Belgio, Melchiorri resta

Il Cagliari Calcio nell'ultimo giorno di calciomercato annuncia di avere formalizzato la cessione del giocatore Duje Cop allo Standard Liegi. L’attaccante croato si trasferisce in Belgio a titolo definitivo. Cop, arrivato al Cagliari nel gennaio 2015, ha giocato i due campionati successivi in prestito al Malaga (32 presenze e 7 gol) e allo Sporting Gijon (31 gare e 9 reti). Questa stagione è rientrato in Sardegna, giocando le prime due gare di campionato contro Juventus e Milan. In rossoblù ha collezionato in tutto 20 presenze e 4 gol.

Con la partenza di Cop il Cagliari si trova in rosa un reparto d'attacco con sei giocatori: assieme al nuovo centravanti Leonardo Pavoletti ci sono Joao Pedro, Cossu, Sau, Giannetti, Farìas e Melchiorri. Quest'ultimo, alle prese con un infortunio, negli ultimi giorni era stato accostato al Carpi e all'Olbia ma nessuna delle due ipotesi si è concretizzata.

Nella foto Duje Cop