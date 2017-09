Trofeo Tirrenia, finale tutta sarda tra Banco di Sardegna e Cagliari Dinamo Academy

Al PalaSerradimigni va in scena la prima dei Giganti: i ragazzi di coach Federico Pasquini fanno l'esordio sul parquet di casa nella semifinale del Trofeo Tirrenia "Città di Sassari- Mimì Anselmi". Avversario designato l'Orlandina Capo d'Orlando: nella prima semifinale disputata alle 18 la Cagliari Dinamo Academy ha staccato il biglietto per la finale di domani. Debutto per Dyshawn Pierre in maglia Banco di Sardegna, l'ala canadese è arrivata in Sardegna martedì e si è unito al gruppo.

Gioco Tirrenia. All'intervallo lungo il gioco del gold sponsor Tirrenia: due spettatori estratti dal pubblico si sono sfidati dall'arco. In palio un viaggio per due persone con auto andata e ritorno su un traghetto Tirrenia: ad aggiudicarsi il biglietto il fortunato Massimo.

La sfida. In campo per il Banco di Sardegna Bamforth, Randolph, Jones, Hatcher e Polonara, coach Di Carlo risponde con Inglis, Laganà, Strautins, Edwards, Wojciechowski. È Shawn Jones ad aprire le danze con i primi 6 punti, per la Betaland risponde Edwards. Hatcher la mette dai 6,75 ma le due squadre si fronteggiano punto a punto. Duello dall'arco tra Wojciechowski e Scott Bamforth, è una sfida tra sorpassi e controsorpassi. I siciliani trovano il mini allungo con il capitano Delas in lunetta e la tripla di Kulboka che chiude il primo quarto 26-28. I padroni di casa mettono il naso avanti con Stipcevic e Randolph, ma Wojciechowski riporta i suoi avanti. Ci sono i primi punti in maglia Dinamo di Erazem Lorbek, Bamforth firma il sorpasso biancoblu. Dyshawn Pierre, al debutto in maglia biancoblu, si iscrive a referto con una tripla, seguito da Hatcher. Jones chiude il parziale di 8-0, Inglis interrompe la scia biancoblu. L'alley oop di Polonara manda le due squadre negli spogliatoi. Il Banco di Sardegna conduce 52-44. Al rientro dall'intervallo lungo Capo mette a segno un break di 7-3 che gli permette di riportarsi a contatto. La tripla di Kulboka sigla il -1, Tavernari, Hatcher e Randolph allungano. Inglis infila 5 punti per la Betaland mentre Polonara fa 5/5 dalla lunetta. Delas riduce il gap dalla lunetta mentre Strautins bombarda dall'arco, al 30' il tabellone dice 72-68. Canestro and one di Marco Spissu, Hatcher dalla media e la schiacciata di Polonara servito da Spissu: la Dinamo sigla il +11. Inglis conduce la rimonta in solitaria con 6 punti, Tavernari e Stipcevic dall'arco tengono il Banco in controllo (90-75). Ci sono minuti per il giovanissimo Ezio Gallizzi, la bomba di Spissu mette il sigillo sulla vittoria. La Dinamo stacca il biglietto per la finale, oggi ad assegnare il 4° Trofeo Tirrenia sarà il derby tutto sardo tra il Banco di Sardegna e la Cagliari Academy.