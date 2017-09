Sau trafigge il Crotone, per il Cagliari esordio da incorniciare alla Sardegna Arena

CAGLIARI - Ottimo esordio per i rossoblù alla Sardegna Arena. Contro il Crotone, squadra che sulla carta ha lo stesso obiettivo 'salvezza' del Cagliari, i sardi si impongono con il risultato di uno a zero.

Un giorno SPECIALE. Grazie a VOI ❤️💙 #forzaCasteddu pic.twitter.com/e0hBBRcaYf — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 10 settembre 2017

LA GARA. Il Cagliari costruisce i primi tre punti in campionato nei quarantacinque minuti iniziali della gara. Al 23° rossoblù pericolosissimi con Pavoletti: a centrocampo grande giocata di Barella che libera Padoin per il cross dalla fascia, palla al centro per lo stacco di testa del centravanti livornese al quale però Cordaz nega la gioia del gol. Al 27° Barella fugge sulla fascia sinistra mettendo un pallone in mezzo all'area piccola che per poco non causa un autogol. Quest'ultima azione è l'antipasto del gol che arriva al 30°: Joao Pedro da centrocampo verticalizza per Sau che a tu per tu con il portiere non sbaglia. Uno a zero. Poche le emozioni nella ripresa con le squadre che si fronteggiano alla pari. All'87 brivido per Cragno: un calcio di punizione di Barberis sfiora il palo. (IN AGGIORNAMENTO)

Così in campo.

CAGLIARI. Cragno, Padoin, Andreolli, Pisacane, Capuano, Dessena (Ionita 57'), Cigarini, Joao Pedro (Faragò 70'), Pavoletti, Sau (Farìas 76').

CROTONE. Cordaz, Sampirisi, Ceccherini, Cabrera, Martella, Rohden (Kragl 65'), Barberis, Mandragora, Stoian (Crociata 76'), Trotta (Tuminello 59'), Budimir.

Pattolino #Sau, l'uomo-gol del primo tempo di #CagliariCrotone: che voto alla sua prestazione finora? 😌 pic.twitter.com/Zwdu5LuGIe — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 10 settembre 2017