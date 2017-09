Basket, c'è il 'city of Cagliari'. Torneo di prestigio con Dinamo, Buducnost Podgorica, Asvel Villeurbanne e Torino

Al PalaPirastu di Cagliari andrà in scena la settima edizione dell’International Basketball Tournament ”City of Cagliari”, quadrangolare di pallacanestro maschile che si svolgerà il 15 e 16 Settembre 2017.







CAGLIARI - Al torneo, anche quest’anno, parteciperanno quattro squadre di assoluto prestigio come la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che si presenta in città con una squadra, parzialmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione e pronta a recitare un ruolo di primo piano sia in Italia, ma anche in Europa.

Al palasport di via Rockefeller, anche la formazione montenegrina del Buducnost Podgorica, reduce dalla vittoria nel campionato (11 titoli consecutivi) e dal successo nella Coppa del Montenegro. L’altra formazione straniera che darà vita all’edizione 2017 del City of Cagliari è l’Asvel Villeurbanne. La compagine francese, (il presidente è Tony Parker) si presenta al pubblico cagliaritano con un palmares di tutto rispetto: 18 titoli nazionali, 8 Coppa di Francia e 1 Coppa della Federazione. La quarta squadra invitata alla manifestazione è la Fiat Auxilium Torino, formazione di serie A1 allenata da Luca Banchi ex coach di Siena e Olimpia Milano.