Decima candelina per la Round Sardinia Race. 7 tappe nei mari sardi, testimonial d'eccezione: Andrea Mura

Via alla circumnavigazione dell'Isola, ritorna l'evento sportivo che mira a promuovere lo sport della vela. Partenza il 23 settembre dal porto di Cagliari. "Occasione per mettere in vetrina il turismo nautico".







CAGLIARI - Va avanti il countdown per la partenza della Round Sardinia Race, la circumnavigazione in senso antiorario della Sardegna in 6 tappe per (ri)scoprire un mare fantastico e località da sogno. È cresciuto il numero delle tappe dell'edizione 2017 (da 5 a 6, con l'aggiunta di Arbatax), partenza il 23 settembre, arrivo il 30 settembre (premiazione l'1 ottobre). La Round Sardinia Race è nata nel 2007 dall'idea di Andrea Mura, il noto ocean racer, per promuovere la vela d'altura in Sardegna e l'isola di Sardegna nel mondo come teatro eccezionale per la pratica allo sport della vela. Dopo una pausa, è tornata l'anno scorso nel calendario dei velisti e degli appassionati sardi, di tutta Italia e a livello internazionale, grazie al contributo della Regione Autonoma della Sardegna e di un pool di partner tecnici di livello.

La partenza è prevista quindi per il 23 settembre a Cagliari, le tappe saranno, nell'ordine, Villasimius, Arbatax, Porto Rotondo, Alghero, Carloforte e Cagliari. Ad ogni tappa seguirà una festa che coinvolgerà la popolazione locale e i turisti, con il gran finale a Cagliari. Gli organizzatori dell'evento sono l'Asd Vento di Sardegna, l'Ichnusa Sailing Kermesse e la Lega Navale Italiana di Villasimius. Attraverso appuntamenti affascinanti e di valore internazionale come questo si creano infatti nuove motivazioni di viaggio, si anima il territorio e si accresce il ritorno d'immagine dell'Isola del Vento, all'interno della quale ha uno spazio di notevole rilevanza, specie economica, anche lo sviluppo del turismo nautico, ora più che mai al centro delle politiche regionali di crescita sostenibile dell'offerta turistica. La "barca testimonial" della Round Sardinia Race, Vento di Sardegna, ha appena trionfato nella Ostar, la difficile regata transatlantica in solitario da Plymouth a Newport, che è stata così occasione importante di visibilità internazionale per l'evento Round Sardinia Race e per la Sardegna tutta.

LE TAPPE

Ø Venerdì' 22 settembre briefing dalle 18 alle 21 al bar di Portus Karalis partner per la "tappa" di Cagliari.

• Sabato 23 ore 12.00 partenza dal porto di Cagliari con arrivo a Villasimius (20 miglia).

• Domenica 24 ore 9.00 partenza da Villasimius con arrivo ad Arbatax la sera (50 miglia).

• Lunedì 25, ore 10 partenza da Arbatax con arrivo a Porto Rotondo la sera (80 miglia).

• Martedì 26 ore 11.00 partenza da Porto Rotondo con arrivo ad Alghero il mercoledì sera (110 miglia).

• Giovedì 28 ore 11.00 partenza da Alghero con arrivo a Carloforte il venerdì mattina (95 miglia).

• Sabato 30 ore 09.00 partenza da Carloforte con arrivo a Cagliari il sabato sera (60 miglia).

Ø Domenica 1 ottobre sera ore 18.00 premiazione finale e festa presso EXMA.