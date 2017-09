Il Cagliari, con la Spal, vuole spezzare il tabù trasferta. "Dentro i borsoni il calore della Sardegna Arena"

CAGLIARI - "A Ferrara ci giochiamo punti che valgono doppio, è una gara fondamentale perché voglio vedere un salto di qualità della squadra dal punto di vista mentale. Dobbiamo fare punti anche fuori casa e portarci in trasferta il calore della Sardegna Arena. Abbiamo il massimo rispetto per la Spal, ma vogliamo offrire una prestazione all’altezza”. Così Massimo Rastelli: il tecnico rossoblù, insomma, promette battaglia sul terreno della Spal. Fischio d'inizio del match domenica 17 settembre alle 15.

A Ferrara i rossoblù sfidano una squadra agguerrita ed entusiasta. “Ha vinto due campionati consecutivi, inserendo anno dopo anno giocatori di categoria. È una squadra fisica, con elementi di grande esperienza. Si riaffaccia dopo oltre cinquant’anni in serie A, ha dato filo da torcere alla Lazio, battuto l’Udinese e fatto soffrire l’Inter", osserva Rastelli. "Stimo molto il loro allenatore, Leonardo Semplici. Mi immagino una Spal compatta, serve essere bravi a proporre quello che abbiamo provato in settimana per colpire i loro eventuali punti deboli". Il rischio di una task force, con conseguente risultato di calo di forze e indebolimenti vari, per il Cagliari, c'è tutto. "Affrontiamo un mini ciclo di tre gare nell’arco di una settimana, di cui due in casa. Tutte partite fondamentali contro avversari sicuramente pericolosi ma alla nostra portata".