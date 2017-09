Basket a Cagliari, un derby apre il primo trofeo Fratelli Mellano

Giovedì 21 settembre il grande basket ritorna ufficialmente a Cagliari. E con la partita tra la formazione della Pirates Accademia Basket e la Cagliari Dinamo Academy, la città dà i natali al Trofeo Fratelli Mellano, nel ricordo di Enrico e Giacomo, due fratelli molto conosciuti nel mondo cestistico cittadino. L'appuntamento è per le 20 al Pala Pirastu di via Rockfeller, nel quartiere Montemixi.







Il grande basket dunque ritorna ufficialmente a Cagliari con il Trofeo Fratelli Mellano. “L’interesse per l’evento e per l’esordio ufficiale della nuova stagione di basket in città è alto”, ha commentatol’assessore allo Sport Yuri Marcialis. E così mentre il maestrale fa abbassare le temperature, la febbre, quella sportiva, sale e si diffonde tra gli appassionati che fra tre giorni avranno la possibilità di assistere da vicino ad una gara di pallacanestro di altissima categoria.

Sono due squadre di primo livello e la qualità è assicurata. La Cagliari Dinamo Academy prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2. La Pirates che milita invece nella B, quest’anno ha anche tra le proprie fila Manuel Vanuzzo che nel 2015 ha vinto lo scudetto con la Dinamo Sassari.

“Si annuncia una bella stagione cestistica per la regione e per Cagliari che dopo tanti anni potrà ospitare ben due squadre che parteciperanno al campionato nazionale”, ha sottolineato Bruno Perra presidente della Fip (Federazione italiana pallacanestro) complimentandosi con le due società per i risultati fin’ora raggiunti. “Grazie al loro impegno – ha detto Perra - la disciplina farà un ulteriore salto in avanti, soprattutto nell’area metropolitana dove c’è un alto numero di praticanti e tesserati, ma dove mancava il basket di alto livello, utile sia agli appassionati che ai più giovani che avranno vicino dei campioni come esempio”.

Enrico Mellano è stato per tanti anni cestista nelle maggiori società di Cagliari. Scomparso prematuramente nel 2008, a lui è intitolato il palasport di via Ottaviano Augusto a Sestu, dal 2012 casa dell’Accademia Su Stentu. In sua memoria, ha spiegato Fiorelli, dal 2009 al 2015, si è inoltre disputato il Mellano Beach Contest, torneo estivo che ha visto la partecipazione di numerosi big del basket isolano e nazionale. Vera e propria anima del Mellano Beach Contest è stato per tanti anni Giacomo, fratello di Enrico, arresosi a un male incurabile lo scorso giugno.

“Quello di giovedì è un assaggio degli appuntamenti sportivi che si svolgeranno a Cagliari sino alla fine dell’anno”, ha concluso Marcialis, evidenziando anche le finalità benefiche della partita il cui incasso sarà infatti interamente devoluto ad un’associazione che si occupa di bambini e ragazzi affetti da autismo. Con soli 3 euro gli adulti (i bambini non pagano), avranno la possibilità di contribuire anche ad acquistare dei defibrillatori.