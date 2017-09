Bjjsummerweek, a Cagliari i campioni di Jiu Jitsu brasiliano

A via la 2^ edizione della Bjjsummerweek. L’assessore allo Sport Yuri Marcialis: “Miscela sport e promozione turistica di Cagliari e del territorio”.







CAGLIARI - C’erano atleti dalla Spagna, Francia, Dubai, Slovenia, Inghilterra, Scozia, Ungheria, Polonia, Romani, Moldavia, Russia, Ungheria, Svizzera, Austria, Inghilterra, Brasile, Stati Uniti e Portogallo. Tanti anche i campioni sardi e “continentali”, gli stessi che sabato e domenica scorsa nella Palestra A del comprensorio sportivo di Montemixi si sono contesi il podio della 1^ edizione della Sardinian Open di Jiu Jitsu Brasiliano. In cento, forse più, oggi hanno preso d’assalto la Sala del Consiglio del Municipio di via Roma per l’incontro d’apertura del Bjjsummerweek, il progetto di promozione del territorio attraverso la pratica sportiva di una delle arti marziali più diffuse al mondo.

A fare gli onori di casa è stato il presidente dell’Assemlea Civica di Cagliari, Guido Portoghese, che complimentandosi con gli organizzatori dell’evento ha sottolineato come “l’iniziativa conferma, una volta di più, la vocazione sportiva, ma anche turistica, di Cagliari a livello internazionale”.

Sino a domenica i jujiteri potranno infatti partecipare a stage e seminari tecnici nella Palestra Coni e in quella di Area21 di via Del Timo. Contemporaneamente, però, “è previsto un programma di visite guidate ed escursioni alla scoperta del Capoluogo e dintorni”, ha spiegato Daniele Pisu dell’organizzazione e maestro di Bjj. “Ci saranno anche uscite serali nella movida cagliaritana”.

Ad accogliere gli atleti non poteva mancare l’assessore allo Sport Yuri Marcialis. “L’evento è particolarmente importante perché coinvolge ragazzi sardi, ragazzi provenienti da tutta Italia e da molti Paesi del mondo, miscelando sport e promozione turistica di Cagliari e del territorio”, ha rimarcato il rappresentante dell’Esecutivo cittadino, con lui anche Filippo Pettrucci, presidente della Commissione Sport.

E a giudicare dal numero degli atleti, oltre 200, dei tecnici e degli accompagnatori, che prenderanno parte a questa 2^ edizione della Bjjsummerweek, non c’è da dubitare del fatto che sta crescendo l’appeal turistico- sportivo della Sardegna. Ma anche le probabilità di farla diventare un punto di riferimento del Jiu Jitsu europeo e non solo.