Il Cagliari alla ricerca dell'equilibrio perduto. "Chievo da battere per rialzarsi subito"

CAGLIARI - Ventidue convocati per la partita di domenica 24 settembre, alle 15, con il Chievo: assente Luca Ceppitelli, infortunato, torna a disposizione dopo un lungo stop Federico Melchiorri. “Sono costretto a cambiare un po’ di più rispetto a mercoledì perché due partite in tre giorni si fanno sentire, qualcuno non è al top della condizione e in tanti sinora hanno tirato la carretta. Sto valutando con attenzione l’undici di mandare in campo, chi tenere a riposo all’inizio e poi mandare dentro in partita in corso”. Così il mister dei rossoblù sardi, Massimo Rastelli.

“Nutriamo il massimo rispetto per la squadra di Maran. Quando perdono palla sono velocissimi a ripiegare tutti dietro la linea della palla. L’uomo chiave è Birsa, giocatore di notevoli qualità tecniche e grande dinamismo, che non dà punti di riferimento. La loro forza principale è l’esperienza". Il Cagliari vuole i tre punti. "Vogliamo rialzarci subito e dimostrare che quello contro il Sassuolo è stato solo un incidente di percorso. La sconfitta è stata immeritata, la squadra ha pagato il doppio sforzo. Abbiamo una nostra identità, dovremo essere bravi a ricaricarci subito sotto il profilo mentale e capire le diverse fasi della partita".