Il Chievo punisce il Cagliari: 0-2. Addio salto di qualità, sardi senza grinta

CAGLIARI - Secondo ko per i sardi tra le mura amiche della Sardegna Arena. Tutto facile - fin troppo - per il Chievo. I due gol nel secondo tempo, di Inglese e Stepinski - con i padroni di casa decisamente impalpabili per tutta la partita. Troppa poca aggressività e confusione a centrocampo: questo il mix letale della sconfitta dei rossoblù. I gialloblù veneti fuggono via con meriti e tre punti pesantissimi messi in cassaforte.

Il prossimo impegno del Cagliari è tutt'altro che facile. Nella tana del Napoli, al San Paolo. Fischio d'inizio domenica 1 ottobre, anticipo delle 12:30.