L'Urban Trail spegne la quinta candelina. Corsa notturna a Cagliari, partenza e arrivo a Castello

CAGLIARI - Sabato 7 ottobre , per il quinto anno consecutivo la magia di Urban Trail invaderà pacificamente il centro storico del capoluogo della Sardegna. Una manifestazione inserita negli eventi di Cagliari Capitale Europea dello Sport, diventata ormai un appuntamento classico del calendario podistico cittadino, che trova nell’atmosfera creata dalla notte, dalle luci dei lampioni e dalle torce dei partecipanti, il suo vero punto di forza. Il percorso, che si snoda nelle vie e negli angoli più suggestivi e segreti della città, ha visto passare dal 2013 ben oltre 1300 partecipanti. Novità assoluta per questa edizione, la partenza e l’arrivo a Castello, nella via Santa Croce, cuore pulsante dell’antico quartiere. Il primo anno è stata la volta di via Baylle, poi la scalinata del Bastione, piazza San Giacomo, il Corso e infine ha saltato le mura del vecchio insediamento della città che, a partire da quest’anno, fa parte del circuito internazionale, con manifestazioni (notturne) in Portogallo (Sintra, Lisbona, Porto), Francia (Lione) ed Italia nelle città di Bologna e Roma.

L’Urban Trail è un evento sportivo, culturale e turistico rivolto a tutti, giovani e meno giovani, podisti e amanti dello sport all’aria aperta. I due tracciati, quello della camminata da 7 e della corsa da 10 chilometri, permettono la partecipazione di podisti esperti, amatori, appassionati o semplici curiosi attratti dalla possibilità di vedere sotto una luce totalmente differente le meraviglie dei quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova. Un percorso alla scoperta di passaggi ed angoli incantevoli per molti ancora sconosciuti. Il 25 settembre è l’ultimo termine per iscriversi a tariffa agevolata. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito ufficiale. L'evento è sostenuto e patrocinato dal Comune di Cagliari.