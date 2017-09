Buon campionato, Dinamo Sassari! Esordio di fuoco con Cantù

SASSARI - Via alla nuova stagione del campionato di serie A di basket, la Dinamo Sassari è pronta all'esordio. Domenica 1 ottobre, alle 18:15, i biancoblù sardi fanno il debutto nella prima giornata nelle mura amiche del PalaSerradimigni. Federico Pasquini, coach confermato in pieno, è netto: "Prima di parlare della partita mi fa piacere fare una premessa relativamente a quello che siamo, prima del debutto in campionato, per chiarire il nostro livello, le nostre aspettative e ciò che penso su questo gruppo. Sono convinto che questo sia un gruppo che ci darà tante soddisfazioni perché ha tutto per far bene e mi sembra giusto dirlo prima dell'esordio. È uno dei gruppi anagraficamente più giovani da quando sono qui, dal 2011, a livello di roster e credo sia importante crescere tutti insieme, con un po' di pazienza nei confronti di giocatori che sono alla prima o seconda esperienza nei campionati europei e possono avvertire un livello più alto di pressione".

Sulla sfida con i lombardi di Cantù: "Gara estremamente pericolosa, al di là delle loro problematiche: credo che il loro entusiasmo sia alto e che l'arrivo di un manager come Tony Cappellari, che ha inventato il ruolo di General Manager in Italia, farà sì che Cantù sarà una squadra di alto livello. Una squadra che ha nel suo roster Smith, Culpepper, Crosariol, Chappell e Burns è una squadra già di livello che vorrà giocarsi le proprie carte al meglio a Sassari. Noi dovremo essere bravi ad affrontare questa avversaria e allo stesso tempo bravi ad aspettare questi ragazzi dandogli grande fiducia, affetto e supporto perché sono convinto che ci daranno tante soddisfazioni, ma in questo momento avremo bisogno più che mai che il nostro pubblico ci stia vicino e capisca la pressione di un gruppo nuovo, che ha entusiasmo e che ha la consapevolezza di giocare a Sassari".