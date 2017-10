Cagliari Wellness, il personal trainer è nello smartphone: ecco l'app per allenarsi

CAGLIARI - Da settembre i cittadini hanno a disposizione un allenatore personale che insegna a fare gli esercizi, sprona e da consigli su come evitare gli infortuni, “h24”, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi compresi, per migliorare prestazioni e forma fisica. Basta aprire una “app” sul telefonino e con un paio di cuffiette il gioco è fatto.

Il programma si chiama “Cagliari Wellness”, è stato elaborato con il preciso intento di supportare i cittadini verso uno stile di vita attivo, salutare e sano, all’inglese “wellness”. Ma che vuole anche valorizzare il ruolo di Cagliari come “palestra a cielo aperto” ha precisato l’assessore Yuri Marcialis, dalla sala conferenze dell’assessorato allo Sport di viale San Vincenzo 4.

“Il Comune ha appoggiato e patrocinato sin da subito l’iniziativa - ha detto l’esponente della Giunta Zedda – perché è orientata al benessere dei cittadini”. E non servono le statistiche, ce ne sono tante, per dire che “i soldi spesi in sport, sono soldi guadagnati in salute”, in rapporto di uno a tre circa.

Chiunque può iscriversi a “Cagliari Wellness” e, attraverso il sito www.cagliariwellness.it, usufruire gratuitamente di una scheda di allenamento personalizzata. Gratuita anche la consulenza via chat con un allenatore, stavolta non virtuale, ma in carne e ossa, alla fine della terza settimana di attività effettiva. Dopo un mese, volendo, si può decidere di proseguire il percorso con lui.

A supportare l’iniziativa è l’Università di Cagliari che, conferma il professor Gianni Fenu, muovendosi nell’ambito della ricerca e della didattica, si raccorda e “collabora sempre più con il territorio”, il cosiddetto “affaccio al terzo settore”. Per Salvatore Carta, professore associato, “dietro iniziative come quella presentata oggi c’è anche passione e visione, quella di una università moderna”.

E da qui ha avuto origine la Everywhere Sport srl, la spin-off del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Ateneo cittadino che supporta tecnologicamente l’iniziativa con l’innovativa piattaforma u4fit, frutto di anni di ricerca su tecnologie volte a incentivare le persone verso stili di vita attivi e salutari. “Stando ai dati raccolti l’anno scorso, su un campione di 100 individui ben 80 si sono dichiarati soddisfatti dei risultati raggiunti”, ha spiegato Fabrizio Mulas di Everywhere .