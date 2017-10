Urban Trail sotto le stelle, in 1300 di corsa nella Cagliari storica - LE FOTO

CAGLIARI - Con 36 minuti e 05 secondi è il romano Giorgio Calcaterra, l'ultra maratoneta di fama internazionale, ad aggiudicarsi il quinto Cagliari Urban Trail. "Enorme successo anche per questa edizione sotto tutti i punti di vista, a partire dalla partecipazione". Sono stati oltre 1300 i partecipanti a tagliare il nastro di partenza lungo il bastione di Santa Croce, tutti con indosso una maglia giallo fluo e una torcia in testa per illuminare le strade di Cagliari. Il Cagliari Urban Trail non è stata solo una semplice gara di running in notturna: 10 chilometri per la corsa, un suggestivo percorso tra le bellezze del capoluogo sardo, un fiume di luce che ha illuminato gli scorci più incantevoli della città.

Al secondo posto Massimiliano Nocco con 38 minuti e 58 secondi, a pochi minuti di distanza dal primo, mentre ha conquistato il terzo posto sul gradino del podio Roberto Melis con 39 minuti e 28 secondi. Prima tra le donne la toscana Annalisa Di Giacomo con il tempo di 47 minuti e 24 secondi. Altissima la partecipazione dei camminatori: su 1300 partecipanti oltre 700 partecipanti hanno affrontato l'anello di 7 chilometri a loro dedicato, "all'insegna del divertimento e dell'aggregazione tra sport e cultura all'aria aperta, come recita da sempre la mission dell'Urban Trail". L'Urban Trail di Cagliari ė sostenuto e patrocinato dal Comune di Cagliari con gli assessorati allo Sport e al Turismo.





CLASSIFICA FINALE UOMINI

1) 02 Giorgio Calcaterra in 36m05s

2) 03 Massimiliano Nocco in 38m58s

3) 04 Roberto Melis in 39m28s

4) 05 Savio Murgia in 39m37s

5) 06 Ignazio Sagheddu in 39m47s

CLASSIFICA FINALE DONNE

1) 90 Annalisa Di Giacomo in 47m24s

2) 191 Verushka Moschitto in 51m59s

3) 70 Erminia Contu in 52m21s

4) 321 Marina Trudu in 53m07s

5) 179 Stefania Meloni in 54m50s