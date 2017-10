Tutto pronto per la 4^ edizione della Mezza Maratona Ogliastra

TORTOLI' - Nell'incantevole cornice della costa ogliastrina, la manifestazione sportiva toccherà i tre centri costieri con una gara competitiva di corsa sulla distanza di 21,097 km con partenza alle 9.30 dalla marina di Cardedu, spiaggia di Museddu, e arrivo a Tortolì, nel lido di Orrì.



Nella stessa data si disputerà una gara competitiva sulla distanza di 10 km, con partenza alle 10.30 nei pressi della Torre di Bari Sardo, taglio del traguardo lido di Orrì.

Alla stessa ora avranno luogo due corse ludico-motorie aperte a tutti: la prima, sulla distanza di 10 km con partenza anche in questo caso dalla Torre della marina di Bari Sardo e la seconda su 5 km, con partenza da Cea.



"La prossima domenica si terrà un'altra bella giornata all'insegna dello sport in una location d'eccezione, la manifestazione si snoderà infatti attraverso attraverso scenari naturalistici mozzafiato, in un percorso davvero suggestivo. Vi invitiamo a non perdere questo bell'evento, le iscrizioni sono ancora aperte" commenta l'Assessora allo Sport Isabella Ladu.



"La gara, che toccherà i comuni di Cardedu, Bari Sardo e Tortolì è diventata negli anni un evento di richiamo per i runner sardi, e non solo, grazie al fascino del suo percorso e l'asperità di alcuni passaggi in salita, bilanciati da ampi tratti pianeggianti e da un arrivo veloce a ridosso del mare - afferma Claudio Bagnasco, referente dell'organizzazione. Oltre alla mezza maratona e alla 10 km competitiva (due gare per runner esperti), avranno luogo due camminate ludico-motorie di 5 e 10 km, aperte davvero a tutti. Sarà una giornata di sport, di festa e di valorizzazione del nostro territorio" conclude.



Le iscrizioni sono ancora aperte, per tutte le informazioni è possibile consultare il sito internet dedicato all'evento al seguente link www.mezzadogliastra.info o la pagina Facebook https://www.facebook.com/mezzamaratonadogliastra/