Contributi per l'organizzazione di corsi per atleti disabili: aperto il bando

E' stato pubblicato sul portate istituzionale www.comune.cagliari.it nella sezione “Comune/Bandi di Gara/Altri Bandi e Avvisi”, il bando pubblico per l'assegnazione di contributi per l'organizzazione di corsi destinati esclusivamente ad atleti diversamente abili – anno 2017. Gli interessati ad ottenere i contributi dovranno presentare domanda, per via telematica, entro e non oltre il prossimo 2 novembre 2017.