Dinamo Sassari, un solo imperativo: rialzarsi. "Contro Reggio Emilia gara dura"

SASSARI - Coach Federico Pasquini interviene in vista del lunch match di domenica 15 ottobre che vede la Dinamo Sassari in campo al Palaserradimigni, alle 12, contro la Pallacanestro Reggiana. "La partita contro Reggio non è una partita qualunque perché ormai le sfide tra Sassari e Reggio Emilia negli anni hanno segnato quella che è la pallacanestro di alto livello in Italia. Mi aspetto una partita estremamente dura contro una squadra giovane ed estremamente interessante che ovviamente ha bisogna di crescere ma che già a Buducnost l'altro ieri ha fatto una partita di gran livello come aveva fatto ad Avellino in prima giornata. Sono caduti in casa la scorsa settimana contro Pesaro ma con un avversaria che ha fatto una prestazione al tiro davvero incredibile per cui non so fino a che punto arrivino i demeriti di Reggio e i meriti di Pesaro".

"Noi sappiamo bene cosa vuol dire avere giocatori infortunati, cosa che in questa fase ti obbliga a ripartire quasi da zero nel lavoro. Sicuramente giocheranno più dinamici, giocherà Reynolds e penso anche Wright da 5, ci daranno meno punti di riferimento a avranno più possibilità di aprire il campo. Noi dovremo essere bravi a sfruttare gli eventuali vantaggi a livello di stazza e di post basso, quello che siamo riusciti a fare bene la scorsa partita. Chiaramente ci sarà bisogno di maggiore collaborazione: quello che oggi ci sta mancando è la capacità di finire la difesa, nel senso che ci sono dei momenti, intorno al diciottesimo-ventesimo secondo, in cui ci manca l'ultimo step per poter chiudere bene".