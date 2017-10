Il Cagliari, dopo la sosta, cerca la vittoria. "Batterie ricaricate, col Genoa bisogna tornare a fare gol"

CAGLIARI - Tutti convocati nel Cagliari che affronta il Genoa - fischio d'inizio domenica 15 ottobre alle 15 alla Sardegna Arena - ad eccezione degli infortunati Melchiorri e Cossu Massimo Rastelli ha avuto due settimane di tempo per fare ricaricare le batterie ai suoi ragazzi. “Abbiamo lavorato molto per rifinire l’intesa, migliorare la finalizzazione: domani dobbiamo raccogliere i frutti. Nelle ultime settimane il rendimento generale è stato al di sotto delle nostre potenzialità: vorrei rivedere di nuovo la squadra sbarazzina che ha entusiasmato, consapevole dei propri mezzi, che sino a Ferrara aveva soddisfatto tutti. Queste ultime sconfitte non possono minare la nostra voglia di fare bene e crescere”.

L’allenatore del Genoa Juric ha annunciato un cambiamento di modulo. “Siamo preparati, anche a cambiare atteggiamento durante la partita, a seconda dei cambiamenti in corsa del tecnico avversario. Penso che domani conterà fare una buona prestazione: in questo caso otterremo anche un risultato positivo. Prevarrà la squadra che meglio saprà interpretare i momenti diversi della gara”. Sul Genoa: "Ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, in alcune occasioni è stata penalizzato dagli episodi. Rimane una squadra di tutto rispetto che va presa con la dovuta considerazione”. Autoanalisi sul Cagliari: “Non abbiamo segnato nelle ultime tre partite, ma i numeri non dicono sempre tutta la verità. Contro il Sassuolo avevamo una squadra offensiva e non siamo riusciti a fare gol, quindi non è sempre automatico che con tanti giocatori d’attacco riesci a trovare la via della rete. Conta come sviluppare certe situazioni, il momento fisico e mentale. Col Genoa oglio rivedere quella convinzione e quell'entusiasmo che ci avevano caratterizzato nelle prime uscite”.