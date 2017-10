La Dinamo Sassari liquida Reggio Emilia. 77-67, vittoria di carattere e forza

SASSARI - Una squadra disposta a lottare e sacrificarsi. Una vittoria conquistata grazie all'aiuto da parte di tutto il gruppo: la Dinamo Sassari si impone su Reggio Emilia nella 3° giornata di campionato nelle mura amiche del Palaserradimigni. Due punti conquistati grazie a una prova corale di grande intensità, con quattro uomini in doppia cifra e la giusta energia nei momenti cruciali del match. Dopo un primo tempo in equilibrio, chiuso 37-34 in favore dei padroni di casa, nel secondo tempo è una Dinamo affamata e concreta a siglare il massimo vantaggio di +16. Agli emiliani non basta un super Julian Wright (19 punti). Tra le file sassaresi ottima prestazione di Shawn Jones, a referto con 15 punti, 7/9 da due, 8 rimbalzi e 3 stoppate per un totale 18 di valutazione, rebus della difesa emiliana nell'ultimo quarto. 11 punti a testa per Achille Polonara, ex del match, e Rok Stipcevic: l'ala marchigiana ha aggiunto al suo score anche 6 rimbalzi mentre per il play croato ha condito la prestazione con 3 rimbalzi e un assist. Doppia cifra per un concreto Scott Bamforth: per lui 10 punti a referto e 5 assist; bene a rimbalzo Darko Planinic (8 rb, 6 pt), e Levi Randoplph (7 pt, 5 rb). Importante apporto in termini di energia di Marco Spissu, a segno con 5 punti, 5 rimbalzi e 4 assist: sua la bomba del +5 nel secondo quarto che ha fatto esplodere il PalaSerradimigni.

La vittoria della 3° giornata di campionato dà energia e intensità ai giganti in vista del prossimo impegno casalingo: non c'è tempo per riposarsi, basketball never stops e la testa è già proiettata all'impegno di mercoledì con Oldenburg per il Game 2 di Basketball Champions League.

DINAMO SASSARI 77 – PALLACANESTRO REGGIANA 67

Dinamo Sassari. Spissu 5, Gallizzi, Bamforth 10, Planinic 6, Devecchi 4, Randolph 7, Pierre 8, Jones 15, Stipcevic 11, Polonara 11, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.

Pallacanestro Reggiana. Mussini 4, Wright 19, Bonacini, Candi, Della Valle 11, Reynolds 6, Markoishvili 7, Nevels 8, Sanè 10, De Vico 2. All. Massimiliano Menetti.