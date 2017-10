Tris velenosissimo del Genoa, il Cagliari non fa il "miracolo". Finisce 2-3 alla Sardegna Arena

CAGLIARI - Il Genoa espugna la Sardegna Arena, con una vittoria più che meritata. Per tutto il primo tempo il Cagliari non riesce a trovare il senso del match, e i liguri ne aprofittano. Primo gol al nono con Galabinov, al 36esimo c'è il raddoppio di Taarabt. Nella ripresa la rete di Pavoletti, al 48esimo, riaccende le speranze dei sardi, poi al 70esimo Rigoni segna il terzo gol dei grifoni. Inutile la rete su rigore di Joao Pedro al minuto 79. Troppi errori nei primi quarantacinque minuti e un gioco inguardabile condannano gli isolani alla quarta sconfitta consecutiva.

Alla fine del match sono numerosi i fischi che arrivano dagli spalti della Sardegna Arena, all'indirizzo di giocatori e mister. E proprio Rastelli sembra essere sempre più in bilico. I prossimi giorni rischiano di essere decisivi per il futuro del tecnico rossoblù. Prossimo impegno del Cagliari, domenica 22 ottobre alle 20:45. Sfida in casa della Lazio, non si preannunciano di certo novanta minuti semplici.