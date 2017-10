Cagliari, Rastelli saluta. Dopo quattro ko allenatore esonerato

L'avventura di Massimo Rastelli al Cagliari sarebbe giunta al capolinea. Dopo quattro sconfitte di fila la società rossoblù ha deciso di cambiare linea. Quello di Rastelli è il primo esonero in Serie A durante questa stagione. In pole position per la sostituzione del tecnico campano ci sarebbe uno fra Beppe Iachini e Massimo Oddo.







La notizia è stata ufficializzata dal Cagliari Calcio tramite un comunicato. "A Rastelli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in oltre due anni con professionalità e passione - si legge nella nota - protagonista nella vittoria del campionato di serie B e nel raggiungimento dell’undicesimo posto della passata stagione, a lui il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Assieme a Rastelli vanno via l’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e il tecnico Dario Rossi.