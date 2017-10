Cagliari, c'è il ritorno di Lopez per il dopo Rastelli

A tre stagioni di distanza Diego Lopez è il candidato numero uno per tornare sulla panchina del Cagliari. L'ex difensore rossoblù ieri notte è stato sorpreso dalle telecamere di Sky Sport a cena, a Milano, con il presidente Tommaso Giulini. Un incontro al quale si da più importanza alla luce della rescissione del contratto, avvenuta proprio ieri, che legava l'allenatore uruguagio al Palermo. Giulini non ha confermato il via libera al nuovo contratto ma, particolare forse più importante, non l'ha nemmeno smentito.