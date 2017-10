Arriva l'ufficialità: Diego Lopez è il nuovo allenatore del Cagliari

Il tecnico verrà presentato alle 18.30 nella sala stampa della Sardegna Arena, dopo aver diretto il suo primo allenamento. Lopez ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù sino a giugno 2019. Il suo staff verrà ufficializzato nelle prossime ore.

Nato a Montevideo il 22 agosto 1974, Lopez, è stato una vera bandiera del Cagliari, dove si è fatto apprezzare oltre che per le doti tecniche e umane anche per il suo forte attaccamento alla Sardegna: difensore solido e grintoso, “El Jefe” vanta ben 342 apparizioni in rossoblù collezionate in 12 stagioni (dal 1998 al 2010). Da allenatore, invece, ha prima allenato Giovanissimi e Primavera, per passare poi in prima squadra dal 2012 al 2014.