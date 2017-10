La Dinamo Sassari si sveglia troppo tardi. Bologna vince 89-72

BOLOGNA - Al Paladozza la Dinamo Sassari cede alla Virtus Segafredo Bologna al termine di una gara combattuta in cui i biancoblu dopo aver subito un break importante erano riusciti a costruire una bella rimonta. Negli ultimi due minuti di gioco la nuova offensiva dei padroni di casa che chiudono per 89-72. Stariting five Virtus Gentile, Ndojia, Slaughter, Aradori e Lafayette, Banco in campo con Spissu, Stipcevic, Randolph, Polonara e Jones. Le VNere partono forte con Gentile e Ndoja, Spissu rompe subito il ghiaccio dall’arco, Randolph e Polonara tengono il contatto, Slaughter accende l’attacco bolognese ma Polonara e Spissu firmano il sorpasso. Il Banco contiene la transizione della Virtus e costruisce. La prima frazione di chiude 18-21 Dinamo.Planinic dalla lunetta allunga, Gentile tiene i suoi a un possesso, ancora il centro biancoblù da sotto poi Jones. I bolognesi tengono il contatto, Umeh accende l’attacco e sigla il sorpasso. I sassaresi rimangono a contatto ma Gentile e Aradori siglano un brek di 6-0 nell’ultimo giro di cronometro, Planinic allo scadere contiene e i primi 20’ di gioco si chiudono 41-37. Nella ripresa gli uomini di coach Ramagli mettono a segno un break importante (14-0) con Slaughter e le triple di Aradori e Ndoja per il 54-37 dopo poco meno di 3 minuti di gioco. Randolph, Hatcher e Jones ad inseguire. Ancora sotto le bombe bianconere Hatcher e Bamforth dall’arco accendono la rimonta per il -7 e Pierre dalla lunetta per chiudere sul 66-60. In avvio di ultimo quarto la Dinamo Sassari tiene, Randolph riaggancia ad un solo possesso. Le VNere scappano di nuovo con Umeh e Aradori e Lafayette, Slaughter in contropiede schiaccia e chiude i conti per 89-72.

VIRTUS BOLOGNA 89 – DINAMO SASSARI 72

Virtus Bologna: Gentile A. 15, Umeh 14, Pajola, Ndoja 8, Rosselli 6, Lafayette 9, Aradori 17, Gentile S. 7, Lawson 5, Slaughter 8. All. Alessandro Ramagli

Dinamo Sassari: Spissu 5, Bamforth 6, Planinic 7, Devecchi, Randolph 14 , Pierre 6, Jones 10, Stipcevic 4, Hatcher 12, Polonara 8, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.