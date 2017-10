Champions League, primo successo per la Dinamo: s'impone sull’Ucam Murcia 83-78

Vittoria in trasferta per la Dinamo Banco di Sardegna che espugna il Palacio de los deportes imponendosi sull’Ucam Murcia 83-78.







La Dinamo Banco di Sardegna conquista il primo successo di Basketball Champions League espugnando il campo iberico dell’Ucam Murcia. Una vittoria importante in termini di reazione dopo il match di Bologna e le due sfide interne di BCL, ma soprattutto in chiave di entusiasmo e gas in vista del doppio impegno casalingo che attende gli uomini di coach Federico Pasquini.

Dopo un avvio di energia con un primo break di 10-0, i giganti subiscono la controffensiva spagnola e il match rimane in equilibrio per 35’, con parziali e controparziali da parte delle due squadre. Nell’ultima frazione è un super Scott Bamforth (19 pt, 9 rb, 5 as) a condurre i suoi compagni ben coadiuvato da William Hatcher (13 pt, 2 rb, 2 as) e un determinante Dyshawn Pierre nel finale. Bene anche Levi Randolph ( 13 pt, 4/5 da due, 6 rb), Shawn Jones (10pt, 8 rb) e Rok Stipcevic (9 pt).

Ucam Murcia 78 - Dinamo Banco di Sardegna 83

Ucam Murcia. Mutic, Urtasun 7, Martin 2, Kloof 8, Hannah 21, Oleson 15, Faverani 2, Olaizola, Delia5, Tumba 6, Rojas 9, Lukovic 3. All. Ibon Navarro

Banco di Sardegna. Spissu 3, Gallizzi, Bamforth 19, Planinic 3, Devecchi , Randolph 13, Pierre 9, Jones 10, Stipcevic 9, Hatcher 13, Polonara 4, Picarelli. All. Federico Pasquini.