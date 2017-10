A Sassari non si passa, la Dinamo batte Olimpia Milano 90-69

Cuore, testa, grinta e orgoglio: è una Dinamo carica quella che affronta a testa alta l'Olimpia reduce dal primo successo in Eurolega. I ragazzi di coach Federico Pasquini scendono in campo con tutta l'energia e la voglia di proseguire la striscia aperta a Murcia: una squadra vera, compatta, che per 40' resta unita e non arresta la sua corsa.

I giganti partono forte senza farsi intimorire dalla corazzata Olimpia e, condotti dal talento e dall'energia di Scott Bamforth e dalla concretezza di Darko Planinic, chiudono il primo quarto avanti. Nella seconda frazione l'offensiva biancorossa prova a mettere la testa avanti con Gudaitis e Abass, ma a rispondere ci sono un super Polonara, in versione cecchino dall'arco, William Hatcher e una difesa attenta che chiude il primo tempo 43-36. Nel secondo tempo i giganti dilagano mettendo a segno una prestazione incredibile, in un PalaSerradimigni rovente. Quattro gli uomini in doppia cifra al termine del match: un irreale Scott Bamforth chiude con 19 punti, 7 rimbalzi, 4 falli subiti e 5 assist. Serata in grande spolvero per Darko Planinic: il centro croato trova il giusto feeling con il campo incorniciando una prestazione da 17 punti con 6/6 da due e 8 falli subiti. Bene Achille Polonara, un cecchino dall'arco nel primo tempo con 3/4 dalla lunga distanza (11 pt, 2 rb), Shawn Jones (10 pt, 7 rb), e William Hatcher (11 pt). Menzione speciale per Dyshawn Pierre, bravo a rispondere nei momenti importanti, autore della stoppata a Cinciarini e a referto con 7 punti e 4 rimbalzi, e Levi Randolph: in ombra nei primi 30' che si sblocca nell'ultima frazione (9 pt); fondamentale Rok Stipcevic alla voce assist con 8 cioccolatini serviti ai compagni.