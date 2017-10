Cagliari ko a Torino: va in vantaggio ma subisce la rimonta

Il Cagliari esce sconfitto dallo stadio Olimpico di Torino. La squadra di Lopez passa in vantaggio ma si fa rimontare e perde due a uno. Al 31' gran contropiede rossoblų, Pavoletti libera Farias che taglia per Barella, rasoterra sul palo opposto che supera Sirigu e Cagliari in vantaggio. Ma dura soltanto nove minuti: al 40' Ansaldi dalla sinistra mette al centro, Iago Falque da due passi mette dentro il pareggio. Poi il gol decisivo del Toro: al 66' Tiro cross di Baselli, Rafael respinge sulla traversa, irrompe Obi e di testa mette dentro.