Champions League, la Dinamo Sassari cade in casa contro Monaco

La Dinamo Banco di Sardegna non riesce a cogliere il primo successo nelle mura amiche del PalaSerradimigni contro l'As Monaco. Il match di martedì sera con la formazione del Principato di Monaco è una vera battaglia: il primo quarto si chiude in parità (20-20) mentre nella seconda frazione sono gli ospiti a trovare il break che manda le squadre negli spogliatoi con il vantaggio biancorosso (34-41). Nel secondo tempo gli ospiti riescono a tenere un vantaggio di cinque lunghezze e scappano via nel finale, al Banco non basta un super Scott Bamforth autore di 25 punti con 5/7 da tre e il 100% ai liberi, 7 rimbalzi e 5 assist.

Dinamo Banco di Sardegna 63 – As Monaco 81

Banco di Sardegna. Spissu 3, Gallizzi, Bamforth 25, Planinic 7, Devecchi, Randolph 2, Pierre 7, Jones 8, Hatcher 6, Polonara 5, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.

As Monaco. Cooper 6, Craft 2, Sy 9, Lacombe 17, Gladyr 3, Kikanovic 14, Joseph 4, Sylla 2, Loubaki, Robinson 6, Evans 18. All. Zvezdan Mitrovic.