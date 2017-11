Il Cagliari si prende tre punti d'oro, contro il Verona finisce 2 a 1

Importantissimi tre punti in chiave salvezza per il Cagliari che contro il Verona alla Sardegna Arena vince per due a uno. La partita inizia male per i rossobl¨ che dopo 5 minuti vanno in svantaggio: angolo dalla destra, cross di Cerci, Bruno Zuculini di testa devia alle spalle di Rafael e Hellas Verona in vantaggio. Passano pochi minuti e i padroni di casa, grazie a un rigore, hanno la possibilitÓ di pareggiare. Ma dal dischetto Cigarini si fa parare il tiro. Bisogna arrivare al 29' per l'uno a uno. Angolo di Cigarini, Ceppitelli tocca il pallone col ginocchio, quasi per caso, e supera il portiere Nicolas. La partita si avvia alla conclusione quando all'85' Farag˛ strappa il pallone a Souprayen e lascia partire un destro fortissimo che sbatte sul palo ed entra in rete. Cagliari in vantaggio e tre punti guadagnati.