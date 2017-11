Cagliari - Inter, Lopez: "Massima attenzione, cerchiamo di isolare Icardi"

CAGLIARI - Lopez riconosce la forza dell'Inter, second forza del campionato, e per questo chiede ai rossoblù uno sforzo di concentrazione. “L'Inter ha fortissime individualità ma allo stesso tempo una buona organizzazione. Ha dei giocatori che sembrano sparire dal campo e poi riappaiono improvvisamente per farti male, proprio quando hai abbassato la guardia. Per questo motivo dovremo mostrare massima concentrazione. Icardi in area di rigore è il migliore attaccante del campionato, ma ci sono anche giocatori come Perisic, Candreva, Vecino: elementi di qualità che possono trovare il colpo giusto in qualsiasi momento”.

“Dovremo essere aggressivi, determinati, veloci sia in fase di possesso che di non possesso - prosegue Lopez-. Ho detto di Icardi, ma per limitarlo sarà importante non fargli arrivare dei cross: dunque dovremo giocare di squadra, tenendo l’equilibrio e la compattezza. Mi fa piacere avere a disposizione diverse possibilità di scelta per l’attacco: significa che posso adattarlo alle caratteristiche dell’avversario per rendergli la vita difficile. Non è poi tanto importante chi gioca ma l’interpretazione del ruolo: ad esempio, Joao Pedro mezzala non potrà mai essere come Ionita o Barella, però mi dà di più sul piano della qualità e del possesso”.

“Stiamo migliorando, sotto tutti gli aspetti, siamo reduci da due vittorie, ma non voglio sentire parlare di nervi distesi o serenità: per me equivalgono all’appagamento e non possiamo essere appagati perché la salvezza è ancora lontana. Cerchiamo continuità, non vogliamo essere come sulle montagne russe. Guardiamo la classifica con la coda dell’occhio, le altre stanno facendo punti, meglio pensare a noi stessi”.

Intanto tra i tifosi cresce Cresce l’attesa per il primo big match alla Sardegna Arena: contro i nerazzurri partita dal grande fascino, i tifosi rossoblù non vogliono mancare all’appuntamento. La biglietteria ha sinora rilasciato oltre 6.770 tagliandi che, uniti agli 8.460 abbonamenti, portano a 1.000 i posti ancora disponibili. Esauriti da tempo i biglietti in Curva Sud e Distinti Laterali, ora è sold-out anche la Curva Nord. Restano pertanto disponibilità nei Distinti Centrali, in Tribuna Rossa e in Tribuna Blu.