Coppa Italia, a Cagliari arriva il Pordenone. Turn over di Lopez: "Tutti si allenano al massimo"

Il tecnico rossobl¨ Diego Lopez ha convocato 23 giocatori per la gara di questo pomeriggio contro il Pordenone, valida per il quarto turno di TIM Cup.







Spazio agli elementi sin qui meno utilizzati, come spiega il mister uruguaiano durante la conferenza stampa di presentazione del match: “Lo meritano, mi stanno mettendo in difficoltà al momento di operare le scelte. Si allenano tutti al massimo e se la squadra sta facendo bene lo si deve anche a chi non gioca abitualmente, che con il suo atteggiamento positivo alza il livello degli allenamenti. Ho un ampio ventaglio di alternative, tutti giocatori forti che anche domani dimostreranno il loro valore”.

“Se è arrivato sin qui vuol dire che se l’è meritato sul campo. Sta facendo bene nella sua categoria, ha attaccanti di qualità, conosco bene l’allenatore, Leonardo Colucci, mio compagno nel Cagliari nel 2006-07 e che guidava la Primavera del Bologna quando io allenavo la prima squadra. Il nostro approccio non deve essere diverso da quello mostrato contro l’Inter: stiamo sviluppando una mentalità che prescinde dal nome dell’avversario”.

“Prima della partita contro l’Inter avevo delle sensazioni positive sulla prestazione e il campo ha dimostrato che avevo visto giusto. Dobbiamo ancora migliorare, limare quegli errori evitabili perché questa squadra ha un notevole potenziale e può fare ancora meglio”.

La lista dei convocati