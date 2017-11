Cragno miglior giovane della Serie B 2016-17

Il riconoscimento è stato consegnato lunedì sera a Milano nel corso del “Gran Galà del Calcio”, il prestigioso appuntamento annuale organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, giunto alla settima edizione. Cragno è stato votato da una speciale giuria formata da calciatori, ex CT della Nazionale, arbitri e giornalisti, presieduta dal Presidente dell’AIC, Damiano Tommasi.

Il portiere rossoblù nel gotha del calcio italiano; tra i premiati anche Buffon, Dani Alves, Nainggolan e Mertens e altri top player. Cragno ha ottenuto il premio in virtù dell’ottima stagione scorsa disputata tra le fila del Benevento: con le sue 39 presenze in campionato ha fornito un notevole contributo alla prima, storica promozione in Serie A dei giallorossi campani. Prestazioni mirabili cui Cragno ha dato continuità nello scorcio iniziale della stagione a difesa dei pali della porta del Cagliari.