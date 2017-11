Il Pordenone vince a Cagliari. Rossoblù incredibilmente fuori dalla Coppa Italia

Il Pordenone fa l'impresa: batte il Cagliari e arriva agli ottavi di finale di Coppa Italia dove incontrerÓ l'Inter. La squadra friulana, oggi nel quarto turno di Tim Cup ha battuto alla Sardegna Arena i rossobl¨ di Diego Lopez con il risultato di 1 a 2. I gol: ospiti subito in vantaggio al 7' grazie a Sainz-Maza al quale replica al 18' capitan Dessena. Nel secondo tempo il gol di Bassoli al 67' chiude la gara. Per il Cagliari, nonostante si sia presentato in campo con le seconde linee, sicuramente un passo indietro rispetto alla bella prova di sabato scorso in campionato contro l'Inter.