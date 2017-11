Cagliari ko contro il Pordenone. Lopez: "Siamo dispiaciuti ma hanno giocato meglio"

Diego Lopez commenta la gara di Coppa contro il Pordenone: “Una sconfitta giusta, il Pordenone ha giocato meglio. Non siamo riusciti a dare continuità alle nostre prestazioni. Dispiace per non essere stati all’altezza. Sentiamo il dovere di scusarci con i nostri tifosi: anche oggi sono accorsi in 5000 per sostenerci, li abbiamo delusi”.