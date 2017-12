Cagliari, pari a Bologna. Lopez: “Risultato giusto”

“Venivamo da una partita sbagliata, quella di Coppa contro il Pordenone: oggi abbiamo giocato da Cagliari, ritrovando la strada maestra che avevamo percorso in precedenza. Non direi che siamo mancati nelle ripartenze, piuttosto è stato bravo il Bologna a non farci ripartire e non abbiamo avuto la forza mostrata nel primo tempo. La nostra prestazione è stata buona, ma avevo già capito che sarebbe stato così guardando i volti dei ragazzi prima del fischio d’inizio: erano concentrati, con il giusto atteggiamento”.