Cagliari Respira, Said Boudalia re della mezza maratona

E’ ancora lui il vincitore della Crai CagliariRespira, Said Boudalia: ancora una volta è l’atleta italomarocchino a imporsi come re della mezza maratona più partecipata della Sardegna. Una vera e propria festa dello sport domenica, aperta con le KidsRun di sabato pomeriggio e conclusasi con le premiazioni di tutte le categorie della mezza. Che festa sarebbe senza musica? Ben dodici band hanno incoraggiato gli oltre 3000 atleti partecipanti, nessuno spazio è stato tralasciato, ovunque musica, tifo e tanto divertimento: Rock’On è ormai parte integrante dell’intera corsa.



Said Boudalia, che ha tagliato il traguardo in 1h08’20’’, non trattiene l’emozione “di aver vinto indossando i colori dell’ASD Cagliari Marathon Club, la società organizzatrice, un vero onore”. Nonostante le preoccupazioni del giorno prima legate alle avverse previsioni meteo, “la temperatura è stata quella ideale – afferma Boudalia – vento assente, sole sempre alto, una giornata perfetta per correre, come sempre qui a Cagliari”.



Alle spalle del re della CraiCR, una rivelazione di questa decima edizione: Hicham Midar, della Podisitica Castelfranchese, ha chiuso la gara in 1h10’08’’. Al terzo posto, uno dei top runner annunciati già da giorni, Diego Avon ha tagliato il traguardo con una bella prestazione di 1h10’37’’.



Per la compagine femminile, era prevista una vera e propria battaglia e così è stato fino agli ultimi km, decisivi per decretare il podio. Prima classificata, l’azzurra Emma Quaglia, stella di questa decima edizione, per la prima volta a Cagliari per correre una mezza, chiude con un buon 1h16’28. “Dopo la maratona di New York – afferma Quaglia – mi sono voluta concedere un viaggio in Sardegna, con la scusa di trovare qualche amico, ed eccomi qui vincitrice”. Anche lei non nasconde l’amore a prima vista con i paesaggi incrociati lungo i 21km, in particolare “non ho potuto fare a meno di notare la bellezza del lungomare Poetto; ammetto che mi sono voltata più volte a cogliere i dettagli della seconda parte del percorso, quella delle Saline del Molentargius, spettacolare”.



Sempre sul podio le due sarde, presenze assidue della manifestazione, non hanno deluso le aspettative. Al secondo posto, l’instancabile Claudia Pinna con un tempo di 1h16’41’’, solo qualche secondo dopo Emma Quaglia, e sul terzo gradino del podio Manuela Manca con 1h19’41’’.



Una premiazione speciale per Francesco Calledda, noto Zigheddu, 80 anni di tenacia e forza, assiduo partecipante della mezza cagliaritana che ha voluto accompagnare al traguardo l’ultimo in assoluto di tutte le categorie.



La Crai CagliariRespira è stata nuovamente gara valida per il Campionato Sardo Militare e Forze di Polizia di mezza maratona. Primo posto per la Marina Militare (636 punti), seconda posizione per i Carabinieri (498), mentre terzo l’Esercito (370). A livello individuale, per le donne, primo posto Claudia Pinna (Forestale) e per gli uomini Luigi Leotta (Aeronautica).



In contemporanea si è corsa anche la KaraliStaffetta con oltre 400 partecipanti. Vittoria assoluta andata alla staffetta uomini con il nome del team “Clinicamente testati” sul traguardo in 1h15’03”, primi classificati per la staffetta mista il team “C.R.” con 1h26’28” mentre il primo team solo femminile “Clinicamente testate” ha impiegato 1h30’05”.



Per quanto riguarda la 5a Combinata Trail Running Sarcidano-Crai CagliariRespira’17 il successo è per Stefania Fais nella compagine femminile e Enrico Di Cosimo per quella maschile. Secondo posto per Flavio Cirronis. La Crai CagliariRespira ha celebrato anche il 9° Memorial Delio Serra, dedicato al primo atleta classificato a partire dalla categoria d’età MM65 e over. Si è aggiudicato il trofeo Adolfo Accalai (ATL Avis Castel S.Pietro) che ha concluso la propria gara in 1h28’08”.

Dopo le KidsRun di sabato pomeriggio con circa 100 bambini, questa mattina al via anche oltre 1500 partecipanti alla non competitiva SeiKilometri che si è rivelata un autentico successo grazie anche alla fattiva collaborazione e partecipazione di diverse Associazioni benefiche e di volontariato.