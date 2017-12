Su Casteddu perdet contra a sa Roma. Lopez: “Una partida primorosa”

A sa fine su resurtu est istadu de unu a zero pro s'iscuadra de domo. Mancari chi sa pèrdida, Diego Lopez mister de su Casteddu est positivu: “Amus fatu una partida primorosa, in particulare in su primu banda de sa gara. In su segundu tempus semus calados pro ite no fiat fàtzile afrontare un'iscuadra comente sa Roma ca est organizada bene – narat Lopez – forsis amus sufridu tropu in sa fase de bessida. De ogni manera amus fatu sa partida ca depìamus faghere contra un'iscuadra meda forte. Immoe depemus ammaniare sa partida imbeniente contra a sa Fiorentina”.

Difatis a pustis de sa torrada dae Roma, oe s'iscuadra at sustènnidu un'allenamentu in su tzentru isportivu de Asseminello in previsione de sa partida de chenàbura 22 de su mese de nadale.