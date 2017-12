A Cagliari Babbi Natale in corsa e tanta solidarietà

Anche quest'anno Cagliari si colorerà di rosso e le sue strade si riempiranno di gioia e solidarietà grazie ai numerosi partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione 'babbi natale in corsa', indossando rigorosamente il vestito di Babbo Natale. L'intento di questa edizione sarà quello di devolvere le offerte raccolte all'acquisto di defibrillatori per le associazioni sportive affiliate a Centro Sportivo Italiano

La gara è organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Cagliari e Lukarun con la partecipazione straordinaria di Urban Trail Cagliari. La grande novità di "Babbi Natale in corsa 2017" è che l'evento si svolgerà al mattino, per poter godere pienamente del magnifico panorama diurno che solo Cagliari può offrire.

L'iniziativa coinvolgerà gli amanti della corsa ma non solo, potranno partecipare tutti: uomini, donne, bambini, sportivi e non, ci saranno infatti numerosi tratti del percorso in cui sarà possibile praticare la camminata veloce. La corsa non ha intenti agonistici ed è dedicata a tutti quelli che intendono unire la loro passione per lo sport al divertimento e alla condivisione. L'iscrizione richiede un'offerta libera, con una donazione minima di 5€ si riceverà anche la "Medaglia di partecipazione" in ricordo dell'evento e la copertura assicurativa. La partenza della corsa è prevista per le h 10:00 dalla Scalinata di Bonaria.

Dopo le foto di rito i tanti Babbi Natale attraverseranno le vie della città in un percorso unico e suggestivo, lungo circa 9 Km, che toccherà le principali vie della città: Viale Diaz, Piazza Marinai d'Italia, Banchina Ichnusa, Molo Capitaneria/Molo Dogana, Lungomare New York 11 Settembre, Via Roma, Largo Carlo Felice, Via Manno, Via Garibaldi, Via Alghero, Via Dante, Piazza S.Giovanni XXIII, Parco della Musica, Via Bacaredda, Piazza Garibaldi, Via San Domenico, Piazza San Giacomo, Via Sulis, Viale Regina Margherita, Via XX Settembre, Via Sonnino, Via Logudoro, Viale Cimitero, Viale Bonaria per arrivare intorno alle h 12:00 in Piazzale Bonaria (fronte Basilica). Durante il percorso ci saranno delle soste per la raccolta delle donazioni.

E' possibile iscriversi la mattina della gara dalle h 09:00 alle 10:00, presso la Scalinata di Bonaria - Viale Armando Diaz, dove sarà attiva la segreteria; presso la sede del Centro Sportivo Italiano di Cagliari in Via della Pineta 153 (dal lunedì al venerdì, h 10:00-13:00); presso lo Stadio di atletica leggera "Riccardo Santoru" (ex Campo Coni) in Via degli Sport a Cagliari (lunedì, mercoledì e venerdì, h 17:30-18:30); tramite Bonifico bancario all'IBAN: IT90 F 02008 04818 000102739128 con la CAUSALE: Babbi Natale in corsa 2017 nome e cognome; presso lo Store specializzato in running e articoli sportivi: Deriu Sport, Centro Commerciale "I Mulini" in Via P. Della Francesca 3, Su Planu (CA), orario continuato dalle h 09:00 alle 20:00 fino al 22 Dicembre.