Lopez: "Contra a sa Fiorentina una pèrdida merèssida"

A Sa Sardegna Arena s'iscuadra tuscana at bìnchidu cun su resùrtu de 1 a 0. "Amus isballiadu tropu - sìghit a nàrrere - no semus istados carcos in su giogu e amus donadu medas ocasiones a sa Fiorentina. Posca, in su segundu tempus apo chircado de mudare carchi cosa ma sena resurtu, no amus fatu bene. Immoe torramos a traballare cun sa conca a s'Atalanta".