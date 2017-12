Venezia binchet contra a sa Dinamo de Tàtari: 82-80

Is meres de domo cumentzant bene cun nd'unu break de 16-2. Is òmines de coach Pasquini arrenèschent a adderetzare sa gara e remontant gràtzias a Scott Bamforth e Levi Randolph tra su tertzu e su curtu tempus. In is ùrtimos deghe minutos is gigantes paregiant, ma no bastat. Sa gara sighit finas a su primu tempus suplementare. Venezia binchet gràtzias a s'ex giogadore de sa Dinamo Marquez Haynes ca no isbàlliat is tiros liberos a sa fine de sa gara. Pro sa Dinamo sa imbeniente sfida at a èssere contra a sa Scandone Avellino su PalaSerradimigni.