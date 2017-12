Lopez: "Bene meda sa partida bìnchida contra a s'Atalanta

Ddu at naradu s'allenadore de s'iscuadra de su Casteddu a pustis de sa partida bìnchida in Bergamo contra a s'Atalanta cun su resurtu de duos a unu. “Cando tenes unu aversàriu ca abarrat in sa trecuarti de su campu tocat a abarrare curtzos e in paris sena lassare tretu in is lìnias. Is pitzocos ant interpretadu bene meda sa gara contra a un'iscuadra, s'Atalanta, ca in domo faghet sa diferèntzia. Atacant fintzas cun is difensores. Nois podia-mos faghere mègius carche contropiede in su segundu tempus cando s'Atalanta fiat sbilanciada meda”.