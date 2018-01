Basket, Avellino si impone a Sassari

Non bastano 45' alla Dinamo Banco di Sardegna per conquistare il match della 13° giornata di regular season del campionato LBA. Nella seconda sfida chiusa dopo un overtime i ragazzi di coach Federico Pasquini non riescono a imporsi contro Avellino al termine di una sfida molto combattuta. Dopo un avvio di energia della Scandone i giganti si riportano in partita condotta da tanti protagonisti: Scott Bamforth (20 pt, 3 rb, 5 falli subiti 3 as), Marco Spissu, decisivo nel terzo quarto, Shawn Jones, a referto con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi e William Hatcher (13 pt). Dopo essere stati avanti di 9 lunghezze il Banco subisce l'offensiva campana, condotta da un irreale Jason Rich (33 pt) che porta la sfida all'overtime sul punteggio di 84 pari. Nei cinque minuti supplementari gli uomini di Pasquini non riescono a imporsi sul match.